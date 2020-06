Ludwig Viktor: Travestie lange vor Conchita Wurst

Während das vom Architekten Heinrich von Ferstel um 1866 erbaute Palais am Wiener Schwarzenbergplatz nach Ludwig Viktors Abgang zu einem Militärkasino umgebaut wurde, drangen über den Erzherzog auch aus Salzburg alarmierende Nachrichten nach Wien. "Es kam immer wieder zu unangenehmen Zwischenfällen", schrieb der General (und spätere NSDAP-Vizekanzler) Edmund Glaise-Horstenau in seinen Memoiren über seine Zeit als junger Soldat in Salzburg. "Im Schloss Kleßheim herrschte, wenn der Erzherzog Residenz hielt, reges gesellschaftliches Leben, an dem auch die Offiziere meines Regiments Anteil hatten. Die erste Offiziersversammlung, die ich mitmachte, bot eine Überraschung. Der Oberst verkündete, Einladungen nach Kleßheim seien in Hinkunft unter dem Vorwand einer Übung abzulehnen."

Dennoch empfing Ludwig Viktor weiterhin Gäste: "Ich war sehr bald unter den Ausgezeichneten… Aber ich will nicht behaupten, dass die Situation für junge Offiziere, wenn sie allein beim Erzherzog waren, angenehm gewesen ist. Man dachte, wie man sich gegen des Kaisers Bruder verhalten sollte, wenn …"