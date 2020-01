Brigitte Fürle verlässt 2022 das Festspielhaus St. Pölten

Das Festspielhaus St. Pölten sucht eine neue Leitung ab 2022: Brigitte Fürle, seit 2013 künstlerische Leiterin, wird keine Verlängerung anstreben und das Festspielhaus verlassen. Das wurde am Freitag bekanntgegeben. "Nach insgesamt neun von mir gestalteten Programm-Saisonen endet mein Vertrag als Künstlerische Leiterin mit dem 25-jährigen Jubiläum des Festspielhaus St. Pölten", so Fürle. Das Festspielahus sei "in Höchstform".

Die Position soll im Februar ausgeschrieben werden.