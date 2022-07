Bregenzer Festspiele: "Butterfly"-Premiere abgebrochen und ins Innere verlegt

Die Premiere von Puccinis "Madama Butterfly" bei den Bregenzer Festspielen musste am Mittwochabend wegen Regens am See abgebrochen werden und im Festspielhaus fortgesetzt werden. Zu Beginn der Vorstellung ebbte der vorherige Regen ab, deswegen wurde die Neuproduktion als Spiel auf dem See gestartet. Später setzte jedoch wieder Regen ein, nach 22 Uhr musste die Premiere dann ins Innere verlegt werden.

Das Interesse an der Neuproduktion der Bregenzer Festspiele ist im Prinzip extrem hoch: Bereits am 7. Juli waren 90 Prozent der insgesamt 189.000 Tickets für die 26 Vorstellungen verkauft. Für Regisseur Andreas Homoki verkörpert das Bühnenbild (siehe Artikelbild) die brüchige Seelenlandschaft der Madame Butterfly: „Etwas unglaublich Delikates, Zartes, einfach zusammengeknüllt, wird aufs Wasser geworfen“, so Homoki.