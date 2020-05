Bregenz: Ende einer erfolgreichen Ära

Rhomberg verabschiedete sich aber nicht, ohne der anwesenden Regierungsspitze (Kanzler Faymann, Vizekanzler Spindelegger) eine klare Botschaft mitzugeben: "Sie mögen dem kulturellen Geschehen in unserem Lande mehr Aufmerksamkeit widmen, weil bei vielen Kulturschaffenden der Eindruck vorherrscht, ihnen werde zu wenig Beachtung beschenkt." Das Publikum im Festspielhaus dankte dem scheidenden Präsidenten mit Standing Ovations.

Die Eröffnung geriet - wie zumeist in Bregenz und anders als zumeist in Salzburg - kurzweilig und künstlerisch attraktiv, weil der Intendant selbst Regie führte. David Pountney ließ das Publikum die "Marseillaise" mitsingen, passend zur Seebühnenproduktion des heurigen Jahres, Umberto Giordanis Revolutionsoper " André Chenier".



Kulturministerin Claudia Schmied kam auf die Revolutionen im arabischen Raum zu sprechen, auf die Finanzkrise in Europa, die "in ihrer Substanz eine Krise der Kultur und der Werte ist" und auf die Notwendigkeit von Bildung. Bundespräsident Heinz Fischer führte in seiner Eröffnungsansprache vor, wie Politiker auch mit intellektuell anspruchsvollen Themen punkten können. Er schlug fremdwortreich einen Bogen von der Schöpfung über Bibelübersetzungen bis zur Kreativität am Bodensee.



INFO: " André Chenier" von Umberto Giordano, Spiel auf dem See - Bregenz. Premiere: 20. Juli 2011, 21.15 Uhr (bis 21.8.). Live in ORF 2 am Freitag, 22. Juli, 21.20 Uhr