Breakdance: Finale in Paris ohne österreichische Beteiligung

Eine Finale ohne österreichische Beteiligung

Die beiden für Österreich tanzenden Künstler, B-Boy Hynamite und B-Girl Sinaya, haben es am Donnerstagabend nicht unter die besten 16 geschafft und sind damit bereits in der Vorausscheidung ausgeschieden. Das bedeutet, dass es dieses Jahr keine österreichische Beteiligung im Finale geben wird. Dieses wird am Samstagabend mit den derzeit besten 32 B-Boys und B-Girls über die Bühne gehen. Die Veranstaltung wird in der mittlerweile 20-jährigen Geschichte heuer bereits zum dritten Mal in Paris ausgetragen, dort, wo im Sommer 2024 die Olympischen Spiele ausgetragen werden.

Das diesjährige BC One Weltfinale wird von MC Amjad aus der Schweiz und dem US-Rapper und Songwriter MyVerse moderiert, den Soundtrack liefert der französische DJ One Up.