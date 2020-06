Bohlen bleibt feste Größe bei "Supertalent"

Die neue Staffel der Show soll im Herbst starten, am Wochenende war die neue Jury-Besetzung bekanntgeworden. Demnach steigen Motsi Mabuse und Sylvie van der Vaart aus, und das ehemalige "Wetten, dass..?"-Duo Gottschalk/ Hunziker steigt ein.

"Das Supertalent" wird seit 2007 jährlich bei RTL gezeigt. Bohlen war immer dabei - er galt als Chef-Juror, neben ihm nahmen immer mal andere Prominente in der Jury Platz. Jetzt bekommt er mit Gottschalk einen ganz Großen des TV-Geschäfts neben sich, noch dazu seinen ehemaligen Konkurrenten um die Quotenhoheit am Samstagabend. Es gab Abende, da lagen das ZDF mit seiner Wett-Show und RTL mit dem " Supertalent" ganz eng beieinander.

Doch die Einschaltquoten waren zuletzt nicht mehr so hoch wie einst, ein gewisser Ermüdungseffekt hat sich bei den Zuschauern eingestellt - was erklärt, warum die Juroren-Bank nun so prominent verstärkt wird. Einen Jury-Chef Bohlen kann es neben Gottschalk wohl nicht mehr geben. Kein Problem, meint RTL, und zitiert aus dem Regelbuch: "Auch in der neuen Staffel haben die Juroren gleichberechtigt je eine Stimme. Jeder Kandidat braucht zwei davon, um weiterzukommen. Und wenn`s verschiedene Meinungen gibt, dann werden sie offen diskutiert, denn auch das gehört zum ` Supertalent`".