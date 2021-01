Bob Marley: Bilder aus dem Familienarchiv

Auswahl

Im Februar vergangenen Jahres jährte sich der Geburtstag von Bob Marley zum 75. Mal. Und am 11. Mai 2021 ist es bereits 40 Jahre her, als der Rastafari starb. Aus diesem Anlass hat sein Sohn Ziggy Marley das Familienarchiv durchforstet und eine sehr persönliche Auswahl von Aufnahmen zusammengestellt.

In Variationen hat man diese nun veröffentlichten Bilder zwar schon millionenfach gesehen: Sie hängen in Hostels, wurden auf Poster millionenfach gedruckt und in den 80er- und 90er-Jahren von vielen Teenagern als Akt der Provokation im Jugendzimmer aufgehängt. Aber in diesem mit vielen unveröffentlichten Bildern aus dem Familienarchiv angereicherten Fotoalbum begegnet man auch dem nachdenklichen Bob Marley, der angespannt, gestresst, fertig, müde und getrieben wirkt.