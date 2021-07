Bo Skovhus rettete Bayreuther "Meistersinger"

In letzter Minute hat der dänische Opernsänger Bo Skovhus am Montag die "Meistersinger"-Aufführung bei den Bayreuther Festspielen gerettet. Weil Beckmesser-Darsteller Johannes Martin Kränzle gesundheitlich angeschlagen nicht singen konnte, half Skovhus kurzfristig aus. Er sang vom Bühnenrand aus, während Kränzle stumm spielte. Der Stammgast an Wiener Staatsoper und Theater an der Wien war erst unmittelbar vor seinem Auftritt angekommen, wofür es am Ende dankbaren Applaus gab.

Unerwartete Buhs

Der erfolgte auch für das ganze Team um Regisseur Barrie Kosky im letzten Jahr seiner hochgelobten "Meistersinger"-Inszenierung. Minutenlangen Applaus gab es vor allem auch für Michael Volle als Sachs und Klaus Florian Vogt als Stolzing.

Bayreuth zeigte aber wieder, dass man hier nie vor Überraschungen gefeit ist. Es gab einige unerwartete Buhs für die Pultarbeit des Wiener Staatsopern-Musikdirektors Philippe Jordan. Dabei haben es Dirigenten traditionell in Bayreuth sehr viel leichter beim Publikum als Regisseure.