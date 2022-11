"Blut und Erdöl": Protest von Klimaaktivisten in spanischem Museum

"Futuro Vegetal" hatte am vergangenen Samstag bereits mit einem Protest im Prado-Museum in Madrid Aufsehen erregt. Zwei junge Menschen klebten sich dort an die Rahmen zweier berühmter Bilder des spanischen Meisters Francisco de Goya fest. Das wichtigste Museum der spanischen Hauptstadt kritisierte die Aktion: "Wir lehnen es ab, dass das kulturelle Erbe durch die Verwendung als Protestmittel in Gefahr gebracht wird", hieß es. Auch Kulturminister Miquel Iceta verurteilte "den Vandalismusakt", der "durch nichts zu rechtfertigen" sei.