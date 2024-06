"Bling!" bei den Festwochen: Freiheitskampf in der Schatzkammer

Als es damals auf dem Sarg von Queen Elizabeth II. lag, haben sich Kontrollzwängler schon gefragt, ob das Zepter eh nicht runterkullert. Buhle Ngaba erzählt in „Bling!“ eine Geschichte, die noch unwahrscheinlicher ist. Sie spielt in dieser Performance den Diamanten, der in diese Insignie, die dem britischen Monarchen gehört, eingearbeitet ist. Der Cullinan-Diamant ist der größte jemals gefundene Diamant. Dargestellt von Ngaba hat er einen Vornamen, Phatsima, das bedeutet „funkeln“. Phatsima hat sich aus dem Zepter befreit, in dem sie ein bisschen rumgeruckelt hat in der Vitrine, in der sie 100 Jahre eingesperrt war. Dann hat sie sich vom Tower-Hofhund verspeisen und wieder verdauen lassen und ist sie in die Tasche der südafrikanischen Juwelenputzfrau Thandeka gehüpft. Und ist mir ihr in ihre Heimat zurückgekehrt. Denn in Südafrika war der Cullinan 1905 gefunden worden.