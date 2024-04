Einen billigen Jux gemacht: „Cypressenburg“ im Burgtheater-Kasino

Den Nestroy genommen hat man gern (als Theaterpreis), gegeben aber nicht: In seinen fünf Jahren als Direktor der Burg setzte Martin Kušej kein einziges Stück an. Und auch „Cypressenburg“ von Golda Barton „nach ,Der Talisman‘ von Nestroy“ ist kein Nestroy. Sondern eine zur Revue aufgeblasene Lecture-Performance über den hippen Diskurs Diskriminierung im Postkolonialismus.

Golda Barton – sie lebt in „Pots- und Amsterdam“ – steht in Deutschland derzeit hoch im Kurs: Für „Sistas!“, eine Überschreibung von Tschechows „Drei Schwestern“, wurde sie in der Kritikerumfrage von Theater heute zur Nachwuchsautorin des Jahres gekürt. Die jüngsten Produktionen entstehen zusammen mit der Regisseurin Isabelle Redfern und dem Kollektiv MamaNoSing. Auf Einladung der Burg hat das deutsche Team nun eben Nestroy herangezogen, um über Rassismus zu befinden. Die Posse „Der Talisman“ eignet sich dafür ja gar nicht schlecht: Titus Feuerfuchs wie Salome Pockerl werden wegen ihrer Pumukl-Haaren gedisst. Mit einer Perücke aber schafft Titus den Aufstieg: Er wird Sekretär bei der Frau von Cypressenburg.

In „Cypressenburg“, im Kasino des Burgtheaters uraufgeführt, ist aus dem Barbiergesellen der Arthouse-Filmemacher Titus Fox geworden, der seinen Onkel Carl Carl, Produzent bei der Filmsociété Cypressenburg, um Geld anbettelt. Was dann folgt, ist René-Pollesch-Theater – in der Abklatsch-Variante. Denn in der Société hätte eine fähige Frau in die Leitungsfunktion gewählt werden sollen, aber dann wurde – „sensationell uninspiriert“ – ein „schmieriger Schmonzettensänger“ bestellt: „ein scheißenfader, schäbiger Schweizer“, der „welk, wabbelig und weinselig“ sei.