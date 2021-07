"Birdman": Superheld auf dem Prüfstand

Das Aufkeimen der Liebe steht unter keinem guten Stern. Gruber hat Krebs ("Hodgkinsky", wie sein einfältiger Freund das Hodgkin-Lymphom nennt) und braucht Chemotherapie.

Dass er potenziell dem Tod ins Auge blickt, verdeutlicht Kreutzer durch eine geisterhafte Friedhofsansicht, die sich wie ein "Memento mori" in den Bildfluss schiebt. Kreutzer bevorzugt unterkühlte Farben, nicht nur in den Krankenhausszenen: Gruber ist in seiner sterilen Designer-Wohnung genauso unbeheimatet wie in lindgrünen Hotelzimmern und blaugrauen Nachtlokalen. Auch den Anflug von romantischer Liebe erzählt sie in zunehmender Kälte. Nur langsam kann sich Berufszyniker Gruber von seinem Weltbild lösen. Zaghaft schleicht sich Kinderlachen in seinen Alltag, und Kreutzer setzt alles dran, Beziehungskitsch zu vermeiden. Stattdessen bleibt "Gruber geht" atmosphärisch cool wie ein guter Popsong.

Info: "Gruber geht". Ö 2014. 104 Min. Von Marie Kreutzer. Mit Manuel Rubey, Bernadette Heerwagen.

