Billie Eilish, Mariah Carey & Co gaben Wohnzimmer-Konzert

Sir Elton John präsentierte am Wochenende ein Wohnzimmerkonzert der Extraklasse: Für den US-Sender Fox moderierte er am Sonntagabend eine Spenden-Show mit zahlreichen Größen der Musikszene, die in ihren eigenen vier Wänden Hits zum Besten gaben.

In der einstündigen Sendung waren Zusammenschnitte von Billie Eilish, den Backstreet Boys, Alicia Keys, Foo-Fighters-Frontman Dave Grohl, Mariah Carey und anderen zu sehen, die sich auch mit persönlichen Botschaften an die Zuseher wandten: Durchhalten und daheimbleiben, appellierten sie.

Hierzulande wurde die Show zwar nicht gezeigt, aber Social Media sei Dank kann man sich dennoch ein Bild machen. Die Backstreet Boys performten etwa – getrennt und doch in perfekter Choreografie vereint – ihren Hit "I Want It That Way".