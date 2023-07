Bilder vom Set: Schneewittchen und die 7 politisch korrekten "Zwerge"

Dinklages Bedenken wurden von einigen Wohlt√§tigkeitsorganisationen geteilt, darunter die Restricted Growth Association in England. "Ich schlie√üe mich Peter Dinklages Entt√§uschung und Ver√§rgerung √ľber Disneys Neuverfilmung von Schneewittchen an", erkl√§rte Rhonda Cutmore, Mitglied der Vereinigung, gegen√ľber The Telegraph.

Die Geschichte wurde auch kritisiert, weil die Zwerge als weniger intelligent dargestellt wurden und Schneewittchen sie als Kinder ansah. "Als 46-j√§hrige Frau mit eingeschr√§nktem Wachstum hat diese Geschichte immer einen negativen Einfluss auf mich gehabt. Nicht nur die k√∂rperlichen Merkmale, sondern auch die Etikettierung als 'Dopey' und 'Bashful' waren auf dem Spielplatz nicht hilfreich", so Cutmore und f√ľgte hinzu: "Menschen mit eingeschr√§nktem Wachstum werden mehrheitlich von durchschnittlich gro√üen Eltern geboren - sie leben weder in Lebkuchenh√§usern noch haben sie kleine B√§renbetten oder leben in homogenen Gruppen zusammen."

Zudem geriet Disney in die Kritik, weil sie der Titelrolle Zegler gaben, obwohl es in der Geschichte um eine traditionell "schöne" deutsche Prinzessin geht. Der Film, in dem Wonder Woman-Star Gal Gadot die böse Stiefmutter spielt, soll im März 2024 in die Kinos kommen.