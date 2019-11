„Bilder der fließenden Welt“: Japanische Druck-Kunst im MAK

Wobei sich zeigt: Die oft drastische, ausdrucksstarke Bildsprache von einst wird in der Populärkultur sehr geschätzt. Vor allem die Arbeiten von Kuniyoshi in ihrer ironischen bis grotesken Überzeichnung wirken wie Vorläufer oder frühe Beispiele der heute so beliebten Manga („komische“ oder auch „ungezügelte Bilder“, japanische Comics). Und bis heute haben die Werke des Ukiyoe-Künstlers Kuniyoshi größten inspirierenden Einfluss auf die internationale Tattoo-Szene.