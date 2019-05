Biennale Venedig: Goldene Löwen an Litauen und US-Künstler Jafa

Unter den nationalen Pavillons wurde außerdem Belgien von der Jury mit einer „special mention“ hervorgehoben. Die Künstler Joos de Gruyter und Harald Thys hatten darin ein Horrorkabinett mit Figuren aus Volksmythen und „urbanen Legenden“ realisiert. Die Jury lobte die Kreation von „parallelen Realitäten“.

Der goldene Löwe für den besten Beitrag in der Hauptausstellung ging an Arthur Jafa, der in der Hauptausstellung im Film „The White Album“ den Alltagsrassismus in den USA anklagt.

Den silbernen Löwen für einen „vielversprechenden Künstler“ in der Hauptausstellung erhielt Haris Epaminonda, die im Arsenal ein „dreidimensionales Bild“ Arrangement realisiert hatte.