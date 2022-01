Biennale Venedig: "Begehrensräume" von Knebl & Scheirl mit Ableger in Wien

Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl werden auf der 59. Kunstbiennale Venedig (23. April bis 27. November) „Begehrensräume“ im Österreich-Pavillon gestalten. Am Montag publizierte das Team - die Direktorin des mumok, Karola Kraus, fungiert darin als Kuratorin - ein Konzept zu der Pavillon-Bespielung, die durch den coronabedingten Aufschub der Biennale um ein Jahr noch weiter ausgefeilt wurde.

Titel „Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts“ wollen sie in installativen Settings „ihren gesamten künstlerischen Kosmos“ zeigen, „von Malereien, Skulpturen und Fotografien über Textilarbeiten, Schrift und Video bis hin zu einer Modekollektion und einer Publikation in Form eines Magazins“, heißt es in der Aussendung. Dabei werden die beiden symmetrisch angelegten Räume des Hoffmann-Pavillons jeweils solo bespielt, wobei Scheirls Installation als „ein begehbares Selbstporträt als Maler*in“ angekündigt wird, das „betretbare Malerei und gleichzeitig eine Theaterbühne“ ist.