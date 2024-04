Doch die Eröffnung des österreichischen Pavillons am Donnerstagnachmittag ging ohne Proteste oder Zwischenfälle über die Bühne. Ein Ärgernis gab es aber doch. Der Wettergott hatte sich solidarisch mit Wladimir Putin gezeigt – und ließ es regnen. Just während der Ansprache von Anna Jermolaewa.

1970 in St. Petersburg (damals Leningrad) geboren, floh die Regimekritikerin 1989 über Polen nach Wien. Als Vertreterin Österreichs zeigt sie nun auf der Biennale fünf subtile wie eindringliche Installationen, die sich mit ihrer Vergangenheit in der UdSSR, dem Ankommen in Wien – und auch mit dem Angriffskrieg Russlands beschäftigen. Denn in ihrer neuen Arbeit „Rehearsal for Swan Lake“ arbeitet sie mit der 2022 aus der Ukraine geflüchteten Tänzerin und Choreografin Oksana Serheieva zusammen.

Wenn im Fernsehen „Schwanensee“ gezeigt wurde, denn sei das ein Code für einen Machwechsel gewesen. Und nun sei es hoch Zeit für einen weiteren. Wie schon zuvor, bei der Pressekonferenz, wandte sich Jermolaewa bei der Eröffnung direkt an den russischen Diktator: „Stop this war and get the hell out of Ukraine!“