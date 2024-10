"Biedermann und die Brandstifter“: Der Feuerteufel aus Bayern

Zwei echte Prachtexemplare nisten sich bei Frisch im Eigenheim des Herrn Gottlieb Biedermann ein, der sich einfach nicht zu helfen weiß gegen die argumentativ überlegenen, großartig manipulativen Verbrecher, die aus purer Freude an der Vernichtung alles in Brand stecken.

Zünftige Lederhose

Nini von Selzam hat sie in der Josefstadt halb verräterisch eingekleidet: Dominic Oley als arbeitsloser Kellner trägt zu seinem Frackoberteil eine dreiviertellange, zünftige Lederhose. Und Robert Joseph Bartl als dessen bayerischer (warum?) Spezi Sepp eine Trachtenweste über dem rot karierten Hemd. Im gut- wenn nicht gar großbürgerlichen Hause Biedermann hingegen legt man auf Eleganz und graue Dreiteiler wert. Doch die Grenzen haben sich in der Realität – man denke an den Neustifter Kirtag – längst verwischt.

Hinzu kommt: Robert Joseph Bartl ist erdrückend fulminant, auch wenn er sich, anders als bei Frisch, als Federgewicht bezeichnet. Sein Ringer Schmitz macht es sich nonchalant bei Biedermanns gemütlich. Von Manieren hat er, wie die Eliza in „My Fair Lady“, keine Ahnung: Die Essensreste zwischen den Zähnen kletzelt er mit dem Zeigefinger heraus. Dem hilflosen Gottlieb Biedermann des Marcus Bluhm geschieht eine solche Lästwanze durchaus recht. Denn der geht mit dem loyalen Mitarbeiter Knechtling mindestens genauso mies um wie der Jedermann mit dem Schuldknecht.