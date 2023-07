Bibliothek von Rolling Stones-Drummer Charlie Watts wird versteigert

Watts' Preziosen sind weniger auffĂ€llig als vieles, was der Queen-Frontman sammelte, unter Freunden antiquarischer SchĂ€tze werden sie aber gewiss fĂŒr EntzĂŒcken sorgen. So ist das Hauptlos, das am 28. September bei Christie's in London aufgerufen wird, eine Erstausgabe des Romans The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald mit persönlicher Widmung (an den Drehbuchautor Harold Goldman, der die Vorlage fĂŒr den Charakter geliefert haben soll). Es wird auf bis zu 300.000 Pfund (rund 350.000 Euro) geschĂ€tzt.

Charlie, Sherlock und Poirot

Weiters finden sich in Watts' Bibliothek rare Ausgaben von Arthur Conan Dole oder Agatha Christie. Weniger wertvolle StĂŒcke sollen in einer Online-Auktion ab 800 Pfund (rund 930 Euro) zu haben sein.

ZusĂ€tzlich gelangen noch Fan-Artikel der Jazzgeschichte zur Versteigerung. So besaß Watts Noten des einflussreichen Komponisten Irving berlin mit handschriftlichen Anmerkungen, ebenso MusikblĂ€tter des Kornettspielers Bix Beiderbecke, der als einer der Urahnen des Jazz gilt.