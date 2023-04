Kunst, Kostüme, Manuskripte: Freddie Mercurys Sammlung wird versteigert

Nach Präsentationen einzelner Highlights in New York, Los Angeles und Hongkong soll das Hauptquartier von Sotheby's in der Londoner Bond Street den ganzen August hindurch für eine Ausstellung von Mercurys Schätzen öffentlich zugänglich gemacht werden. In sechs Auktionen im Herbst werden die Schätze dann versteigert.Koordiniert wrid der Verkauf von Mary Austin, die seit den frühen 1970ern Mercurys offizielle "Lebenspartnerin" gewesen war und die sich nach dessen Tod um seinen Nachlass kümmerte. Mercury hatte sich nie öffentlich geoutet, Austin blieb zeitlebens eine enge Vertraute. "Ich wollte dieses Kapitel meines Lebens abschließen. Ich wollte das in einer Weise tun, die Freddie gefallen hätte - und er liebte Auktionen über alles", wird sie in der Aussendung zitiert.