Nach Belästigungsvorwürfen: Beyoncé streicht Lizzo aus Songtext

Weltstar Beyoncé hat in ihrem Lied "Break My Soul" auf ihren üblichen Lizzo-Gruß verzichtet. Die Sängerin trat am Dienstag bei einem Konzert in Boston (USA) auf. Normalerweise reiht sich Lizzos Name in dem Lied neben andere berühmte schwarze Künstlerinnen wie Nina Simone, Lauryn Hill und Nicki Minaj ein.

Mehrere Videos, die in den sozialen Medien gepostet wurden, zeigten jedoch, dass Beyoncé während ihres Auftritts am Dienstag Lizzos Namen aus dem Lied ausließ und stattdessen viermal den Namen von Erykah Badu wiederholte, obwohl Lizzos Name auf der Leinwand hinter ihr eingeblendet wurde. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Ex-Tänzerinnen eine Klage gegen Lizzo eingereicht hatten.

Erst im Juni hatte sich die Sängerin Lizzo ("About Damn Time", "Juice") auf der Social-Media-Plattform Instagram für die Erwähnung bedankt: "Es ist eine Ehre. Danke, Beyoncé."