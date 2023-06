Beyoncés Tourneestart soll schwedische Inflation befeuert haben

Sorge vor Bruce Springsteen

Ökonomen erwarten, dass sich die Auswirkungen in diesem Monat wieder normalisieren. Doch einige, wie Andreas Wallström, Leiter der Prognoseabteilung bei der Swedbank, machen sich Sorgen, dass das nächste große Konzert in Schweden – drei Nächte mit Bruce Springsteen in Göteborg Ende Juni – ähnliche Auswirkungen haben könnte.

Beyoncé, bekannt für Hits wie "Halo", "Crazy in Love" sowie "Bills, Bills, Bills" als Mitglied von Destiny's Child, geht zum ersten Mal seit sieben Jahren auf Tournee und löst eine enorme Nachfrage nach Tickets in Europa und ab nächsten Monat auch in den USA aus.