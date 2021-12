Bettina Leidl wird Geschäftsführerin des Museumsquartiers in Wien

Im Museumsquartier dürfte die Ernennung von Bettina Leidl begrüßt werden. Zuletzt war Kritik an Christian Strasser laut geworden. Im Gespräch mit dem KURIER sagte Hans-Peter Wipplinger, der Direktor des Leopold Museums: "Architekturzentrum, Mumok, Dschungel, Kunsthalle Wien und so weiter: Wir alle sind Mieter – und wir erwarten uns daher, dass die Häuser in Schuss gehalten werden, dass die Lifte funktionieren, die Dächer dicht sind und so weiter. Das Areal ist immerhin 20 Jahre alt – und es gibt überall Mängel. Das muss behoben werden.“

Wipplinger sieht die Aufgabe der Betriebsgesellschaft darin, die Häuser zu unterstützen – und nicht gegen sie zu arbeiten mit einem zusätzlichen Event-Programm: „Ich finde nicht, dass da oder dort noch ein kulturelles Pflänzchen gesetzt werden oder noch ein Durchgang mit Sound beschallt werden muss.“