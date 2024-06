Ein Album von Beth Gibbons, das zehn Jahre lang reifen musste

Pastorale Momente

Das Album beginnt mit ein paar zerlegten Akkorden auf der Folk-Gitarre. Aber schnell wandelt sich der Intro-Song „Tell Me Who You Are Today“ mit dumpfer Percussion, leicht atonalen Streichern und Gibbons mehrfach überlagertem Gesang in das, was man von ihr erwartet: Ein mystisches Stück Musik, das so anziehend ist, weil wunderschöne sanfte und befremdlich dämonische Töne eine unwiderstehliche Symbiose eingehen.

Viele der zehn Songs sind ähnlich aufgebaut, rücken Gibbons verletzlichen, traurigen Gesang, in den Mittelpunkt, lassen Streicher bombastische „pastorale“ Momente liefern. Bei „Reaching Out“ führen Bläser zu der von Gibbons beschriebenen Explosion.