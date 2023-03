Besucherzahlen von Museen: Der Aufschwung ist ungleich verteilt

Jedes Jahr recherchiert und vergleicht das Art Newspaper die Besuchszahlen von Kunstmuseen auf der ganzen Welt, die Zahlen werden dabei von den Häusern selbst bekannt gegeben. Die heurige Ausgabe des Reports, der am Montag veröffentlicht wurde, ist insofern eine Besonderheit, weil das Jahr 2022 als jenes gilt, in dem sich die Lage normalisierte: Ohne großflächige Covid-Maßnahmen war erstmals wieder ein Vergleich mit dem Prä-Pandemiejahr 2019 möglich. Immer wieder hörte man dabei aus Museen, man sei "beinahe" wieder an dieses Niveau herangekommen.

Wie die Aufstellung des Branchenmediums nun zeigt, ist die Lücke zum Vor-Pandemie-Level in unterschiedlichen Häusern und Weltgegenden aber unterschiedlich hoch. Zwar seien mit insgesamt 141 Millionen Besuchern rund doppelt so viele Menschen in die befragten Museen gegangen wie noch 2021, heißt es - die Marke von 2019 mit 230 Millionen wurde jedoch nicht erreicht.

Harte und weiche Landungen

Einige Häuser - etwa das Musée d'Orsay in Paris - lagen nur knapp unterhalb ihres Niveaus von 2019 (3,27 Millionen Besuche, -10%). Andere wie die private Fondation Louis Vuitton, ebenfalls in Paris, mit 1,4 Millionen Besuchen um 31 Prozent darüber. Einige Häuser blieben stark unter ihren Niveaus von 2019: Das Amsterdamer Rijksmuseum lag 2022 noch 35% unter 2019 (die populäre Vermeer-Ausstellung dürfte 2023 hier den Trend umkehren).

Besonders schleppend lief die Erholung auch in London mit Aushängeschildern wie dem British Museum(rund 4 Mio. Besuche, -34% gegenüber 2019) der Tate Modern (3,8 Millionen, -36%) und der National Gallery, London (2,7 Mio. Besuche, -55%) . Das Metropolitan Museum in New York musste einen Rückgang von 1,7 Millionen Besuchen - dser höchsten Zahl eines jeden US-Museums - einstecken, wobei man hier teilweise ein geändertes Zählsystem für die Einbrüche verantwortlich macht.