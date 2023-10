Diese Stimme haben sehr viele im Ohr, aber nun ist sie für immer verstummt. Synchronsprecher Thomas Danneberg ist am 30. September mit 81 Jahren verstorben, wie mehrere deutsche Medien berichten. Charles Rettinghaus machte den Tod Dannebergs zuerst öffentlich, unter Verweis auf Dannebergs Frau Leni, die den Tod bestätigt habe.

Nun meldete sich auch Terence Hill via Instagram zu Wort. "Vielen herzlichen Dank für deine Stimme, die du mir all die Jahre gegeben hast", schrieb der Star vieler Actionkomödien. "Du hast meine Filme sehr besonders und lustig und erfolgreich gemacht. Du warst immer ein guter Freund. Mach’s gut Thommy, Ruhe in Frieden."