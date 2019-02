Berlinale: Friedhofsbesuch mit einer Wachtel

Yoav hat den Militärdienst abgeleistet, dann nichts wie weg aus Tel Aviv. Er will Israel radikal hinter sich lassen, landet mittellos in Paris und weigert sich dort hartnäckig, je wieder ein hebräisches Wort zu sprechen.

Während eines Jobs in der israelischen Botschaft lernt er einen Kollegen kennen, der die Leute in der Metro mit seiner jüdischen Herkunft konfrontiert und zu Antisemitismen provozieren möchte, in denen er ihnen die israelische Bundeshymne in die Ohrmuschel zwingt.

„Keine Grenzen mehr!“, ruft hingegen Yoav und lässt alle Wartenden vor der Botschaft in rauen Mengen ins Gebäude. Den Job ist er schnell wieder los.