Berlinale: Finale mit Fischen, irrwitzigen Frauen und Androiden

Auf den ersten Blick ist Shirley keine einnehmende Erscheinung: Mit wirrem Haar, pickeliger Haut und großer Brille, gilt sie in ihrer Universitätskleinstadt der biederen 50er Jahre als Partyschreck und Schrulle. Shirley übergießt ihre Gastgeberin, die mit Shirleys Ehemann eine Affäre hat, mit Rotwein und beleidigt beim Abendessen gerne die Gäste. Als ein Pärchen in ihrem Haus einzieht, befreundet sich Shirley mit der jungen Ehefrau und macht sie zur Komplizin.Mit fahrigen Kamerabewegungen und in aufgelösten Bildern gibt Decker die Sicht auf zwei unangepasste Frauen frei, die sich melodramatischen Genre-Konventionen entziehen und die Erzählperspektiven radikal an sich reißen. „ Shirley“ strotzt vor Witz, Geist und Esprit, und garantiert auch dem profilierten Michael Stuhlbarg in der Rolle von Shirleys süffisantem Ehemann ein ausgiebiges Spielfeld.