Berlin: Staatsoper reduziert Zahl der Nager im "Ring"

Nach Protesten der Tierschutzorganisation Peta will die Berliner Staatsoper die Zahl der eingesetzten Tiere im "Ring des Nibelungen" von mehr als 30 auf 20 reduzieren. F├╝r seine Inszenierung hat Dmitri Tcherniakov Meerschweinchen und Kaninchen in die Handlung eingebunden. In ihren K├Ąfigen symbolisieren sie im "Rheingold" und in der "Walk├╝re" ein Forschungslabor in einem Zwischengeschoss der G├Âtterburg Walhall.