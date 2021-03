Bereit für "Gott"?

Was ist an „Gott“ so aufreibend, dass man damals die Geschichte dem TV-Publikum nicht zumuten konnte? Kurz zusammengefasst geht es im heute, Donnerstag (22.30, ORF2), zu sehenden Film um Sterbehilfe. Schirach stellt in diesem Gerichtskammerspiel wieder viele unangenehme Fragen, Fragen, die sich nicht einfach beantworten lassen. Das sei auch die große Qualität der Von-Schirach-Geschichten, sagt Resetarits, der davor (21.00) zu einer Spezialausgabe von „Am Schauplatz Gericht“ lädt.

„‚Gott‘ hat mir gut gefallen. Der Film ist sehr anspruchsvoll. Ferdinand von Schirach hat dafür wieder gut recherchiert. Er hat juristische, ethische, moralische und psychische Komponenten des Themas extrem gut herausgearbeitet“, sagt der 61-Jährige.

Es ist ein Hin und Her im Gerichtssaal, ständig dreht sich der Wind. Kaum hat man sich eine Meinung gebildet, wird ein gutes Gegenargument geliefert. Für mögliche Antworten brauche es Raum und Zeit. Selbst danach sei es schwierig, sich für oder gegen etwas zu entscheiden, sagt Lars Eidinger. Der Schauspieler und neue „Jedermann“ spielt in „Gott“ den Strafverteidiger Biegler. Dieser, so Eidinger im Interview, treffe mit folgender Aussage ganz gut den Kern des Problems: „Er sagt nämlich in seinem Schlussplädoyer: ,Jeder Mensch ist ambivalent‘. Es gibt kein Gut und kein Böse, gibt kein Richtig und kein Falsch. Wer sich den Film ansieht, wird sehen, wie tiefgründig, komplex und vielschichtig das Thema ist.“

Licht ins Dunkle versucht Peter Resetarits zu bringen. Er geht im Rahmen der Sendung den juristischen Rahmenbedingungen auf den Grund, die bis vor Kurzem in Österreich noch deutlich restriktiver waren als in der Schweiz oder in Deutschland. Waren deshalb, weil im Dezember 2020 Österreichs Verfassungsrichter das Sterbehilfe-Verbot zum Teil aufgehoben haben. Anlass dafür waren Klagen von vier Antragstellern: Sie fochten die Paragrafen (§ 77, „Tötung auf Verlangen“) und (§ 78, „Mitwirkung am Suizid“) im Strafgesetzbuch an. Und bekamen teilweise recht.

Während „Tötung auf Verlangen“ weiterhin strafbar bleibt, verstoße der Paragraf 78 gegen das Recht auf Selbstbestimmung, so das Höchstgericht: Es sei verfassungswidrig, jede Art der Hilfe zum Suizid ausnahmslos zu verbieten.