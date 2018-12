Benjamin von Stuckrad-Barre: Der Mensch, überfordert von der Gegenwart

Kommen wir zu Ihrem neuen Buch, mit dem Sie unter anderem einen Blick zurückmachen. Was sehen Sie im Rückspiegel?

Als Bildunterschrift all dessen passt das, was auf jedem Rückspiegel amerikanischer Autos geschrieben steht, sinngemäß etwa: Die Dinge, die hinter uns liegen, sind näher, als es den Anschein macht. Also aufgepasst, gerade die vermeintlich hinter uns gelassenen Dämonen trachten jederzeit nach einem scheppernden Auffahrunfall.

Sie sind ein genauer Beobachter der Gesellschaft. Was lässt sich gerade unschwer erkennen?

Gar nichts, alles zu hysterisch. Es ist, wie alle Zeiten, auch die momentane eine überaus wirre Zeit. Da wiederum nützt der Rückspiegel, um nämlich zu begreifen, dass das immer so war und folglich wohl auch immer so sein wird: Der Mensch ist von der ihn umgebenden Gegenwart grundsätzlich überfordert.

Was mögen Sie am Schreiben gar nicht?

Die Phase vor der Idee. Die Wüste des Suchens und Nichtwissens – grauenhaft. Aber es geht nicht ohne, man muss da leider jedes Mal durch. Es fühlt sich immer wieder von Neuem an, als sei man ein Vollanfänger: Nichts ist geschafft, nichts ist klar – außer der Angst, es nicht hinzubekommen.

Was hilft gegen kreative Engpässe?

Menschen beobachten, viel zuhören, viel sprechen. Sich aufmachen in ganz viele unterschiedliche Regionen, territorial wie sozial.

Einige trinken nach getaner Arbeit ein Bier. Belohnen sich mit Schokolade. Mit was belohnen Sie sich?

Bei mir ist es genau umgekehrt – ich empfinde das Leben drumherum als den anstrengenden Part, und das Schreiben und auch das Vorlesen, die Auftritte, als Belohnung, als Belohnung dafür, den Rest irgendwie hinzubekommen. So richtig aufgehoben und geborgen fühle ich mich fast nur beim Schreiben und auf der Bühne.

Was wäre die ideale Mischung, die einem das Leben liefern kann?

Aufstieg und Schussfahrt ins Tal. Am besten beides mehrmals – das ist unerträglich anstrengend, aber so hat das Leben zu sein, denn soweit ich weiß, haben wir nur das eine. Da sollte also alles dabei sein. Mit Udo Lindenberg gesprochen: An der Achterbahn der Welt einmal bitte den vollen Teilnehmerschein lösen.

Was machen Sie, wenn Sie in Wien sind und gerade mal keine Lesung haben?

Meine beiden Wiener Freunde Andrea und David treffen, mit denen rumhängen und für mich historisch bedeutsame Orte aufsuchen, regelrecht wallfahren zu Orten, Stätten und Zuständen, die die Größten und Allergrößten beschrieben, inszeniert und besungen haben: Thomas Bernard, Falco, Josef Hader, Wanda, David Schalko, Yung Hurn.

Was sollte man Sie auf der Straße lieber nicht fragen?

Ob ich bitte etwas leiser singen kann. Ich laufe immer herum mit riesigen, sehr dummmachend ausschauenden Kopfhörern auf dem Kopf, höre sehr laut Musik und singe lautstark mit. Das muss wahnsinnig seltsam wirken auf andere, aber mich richtet es auf: singend spazieren, stundenlang.

