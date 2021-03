Benin-Bronzen zurückgeben? Pläne des Humboldt-Forums befeuern Debatte

Deutschland ist in Gesprächen über eine mögliche Rückgabe der in Berlin lagernden "Benin-Bronzen", die zu den bekanntesten und - wegen ihrer unrechtmäßigen Verschleppung in westliche Museen - umstrittensten Kunstschätzen Afrikas gehören. Wie die Süddeutsche Zeitung und andere Medien berichten, war der Kulturverantwortliche im Auswärtigen Amt, Andreas Görgen, in den vergangenen Tagen in Nigeria, um dort über die Modalitäten der Rückgabe zu verhandeln.

Das Humboldt-Forum, das in den kommenden Wochen sukzessive eröffnet wird und die Bronzen als Herzstück seiner Schausammlung gezeigt hätte, will seine Planungen für die bisher vorgesehene Präsentation der umstrittenen Benin-Bronzen weiter überarbeiten, hieß es laut dpa darauf. Sicher sei, dass das Unrecht thematisiert werde, hieß es vonseiten des Museums, das jedoch auch betonte, dass bisher keine Rückgaben beschlossen worden seien. Darüber müsste der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz entscheiden.

Objekte im Fokus

Die Benin-Bronzen sind gewissermaßen die Gradmesser einer seit Jahren anhaltenden Debatte um die Rückgabe von Kulturgütern aus kolonialer Vergangenheit. Unzweifelhaft ist, dass die außergewöhnlichen Kunstwerke im Zuge einer britischen "Strafexpedition" 1897 geraubt wurden. Von dort wanderten die Bestände ins British Museum London, in die kaiserlichen Sammlungen in Berlin und an viele andere Orte - auch das Weltmuseum Wien besitzt Bronzen, deren Geschichte es in der Dauerausstellung darlegt. Wiener Forscherinnen und Forscher initiierten auch den "Benin-Dialog" mit, der den Hintergrund für aktuelle Verhandlungen bildet.