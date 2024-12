Belvedere: Fast zwei Millionen Besuche - und noch zwei Jahre bis zum Umbau

"Wir haben noch zwei reguläre Belvedere-Jahre vor uns", sagte Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere, bei ihrer Jahrespressekonferenz am Dienstag: Das Untere Belvedere werde in dieser Zeit wie gewohnt für Sonderausstellungen zur Verfügung stehen, 2024 soll etwa eine Schau den Beitrag von Frauen zur Moderne ins Licht rücken - wobei der Fokus auch nicht-westliche Kunstzentren einschließen wird (ab 18. 6. 2025). Zukunftsprojekt Doch das große Zukunftsprojekt - der Bau eines neuen Besucherzentrums - wirft unweigerlich Schatten voraus. Das Obere Belvedere, mit Klimts "Kuss" unbestrittener Publikumsmagnet der Institution, soll bis Weihnachten 2028 einen völlig neuen unterirdischen Eingang bekommen - und davor für die Zeit von (geplanten) 18 Monaten den Betrieb einstellen. "Wir gehen das Risiko nicht ein, in Zeiten einer großen Baugruppe hier einen Museumsbetrieb zu haben", erklärte Geschäftsführer Wolfgang Bergmann mit Blick auf die Sicherheit von Kunstwerken und Publikum.

Für 2024 erwartet Bergmann bis zum Jahresende 1,9 Millionen Besuche an allen drei Standorten, wobei das Gros (rund 1,5 Millionen) auf das Obere Belvedere entfalle. Zu rund 80 Prozent seien die Belvedere-Besucher Touristen: "Wir erleben Reisebewegungen, wie wir sie so noch nicht gekannt haben", sagt der Geschäftsführer. Der Anteil der Besucher aus Südkorea, die in der Zeit vor der Pandemie den höchsten Anteil ausmachten, sei jedoch zurückgegangen, die meisten nicht-österreichischen Belvedere-Besucher kommen aus Italien, gefolgt von Deutschland und den USA.

Während der Rekord-Zustrom neue Infrastruktur nötig macht, werden Belvedere-Besucher während der Bauzeit ins Untere Belvedere umgeleitet, wo eine "verdichtete Sammlungspräsentation" laut Rollig die Highlights des Museum zugänglich machen soll. Außerdem steht für Ostern 2027 die Eröffnung der Belvedere-Dependance in Salzburg auf dem Plan: Die Eröffnungsschau solle dann Top-Werke beinhalten, die man sonst im Oberen Belvedere zu sehen erwarte, so Rollig. Klimts "Kuss" bleibe aber in Wien.

Renovierungskarussell Dass ein Museum seine Schätze während einer Renovierung auf Reisen schickt, war zuletzt häufig zu beobachten - etwa im Fall der New Yorker Frick Collection oder beim Pariser Centre Pompidou, das 2025 eine Schließung für ganze fünf Jahre angekündigt hat. Das Belvedere wird 2025 Nutznießer eines solchen Arrangements - es zeigt ab 25. September 2025 ausgewählte Werke des französischen Impressionismus aus dem Museum Langmatt nahe Zürich im Unteren Belvedere. Die erste Hauptausstellung "Die Welt in Farben" (ab 30. 1.) widmet sich der Moderne in Slowenien und ist ebenfalls eine Kooperation mit der Nationalgalerie Sloweniens in Ljubljana, die ihrerseits einige Werke aufgrund von Baumaßnahmen nicht zeigen kann. Weiters steht eine Schau zum Barockbildhauer Franz Xaver Messerschmidt und seinen "Charakterköpfen" (ab 31. 10. 25) am Sonderausstellungs-Programm im Unteren Belvedere.

Im Belvedere 21 würdigt man 2025 den Konzeptkünstler und Provokateur Hans Haacke (ab 1. 3. 2025) und die Künstlerin Maria Hahnenkamp (ab 21. März). Im Herbst bekommt Ashley Hans Scheirl, bekannt durch den gemeinsam mit Jakob Lena Knebl bespielten Pavillon auf der Venedig-Biennale 2022, eine Solo-Schau.