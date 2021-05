Belvedere: Jobs von Rollig und Bergmann wurden ausgeschrieben

Das Kulturministerium hat am Wochenende die Doppelgeschäftsführung des Belvederes ausgeschrieben, da die Verträge von Stella Rollig und Wolfgang Bergmann Mitte Jänner 2022 auslaufen.

Für die wissenschaftliche Geschäftsführung wird „eine ziel- und teamorientierte Persönlichkeit mit Erfahrung in der Leitung eines Kunst- und Kulturmuseums beziehungsweise einer vergleichbaren Institution“ gesucht, die das Belvedere als Kompetenzzentrum österreichischer bildender Kunst weiterentwickelt. Erwartet werden u.a. ein abgeschlossenes Universitätsstudium beziehungsweise der Nachweis vergleichbarer Kenntnisse, Erfahrung im Umgang mit Kunstsammlern, Künstlern, Sponsoren, der Öffentlichkeit und den Medien, in der Akquisition von Drittmitteln, in der Abwicklung internationaler Kooperationsprojekte sowie „ausgezeichnete kommunikative und integrative Kompetenz, Innovationsfreude und diplomatisches Geschick“.