Die 20 beliebtesten Österreich-Songs auf Spotify

1985 scheint ein gutes Jahr für Musik in Österreich gewesen zu sein: "Rock Me Amadeus" von Falco landete auf Platz 2. Es ist bis heute das einzige deutschsprachige Lied ist, dass gleichzeitig in den US-amerikanischen Billboards Hot 100 sowie in den britischen Singlecharts an der Spitze stand.

Gleich ganze weitere drei Mal findet sich Falco in der Top 20-Liste: "Der Kommissar" (Platz 4), "Jeanny" (Platz 6) und "Out of the Dark" (Platz 7).