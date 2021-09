Bekannt aus "Sex and the City": Schauspieler Willie Garson gestorben

Willie Garson, der in der Kultserie "Sex and the City" den besten männlichen Freund von Carrie Bradshaw spielte, ist tot. Er wurde 57 Jahre alt. Eine Todesursache wurde laut New York Times nicht bekannt gegeben,

Garson spielte Stanford Blatch - und war "endlos lustig, am Bildschirm und im echten Leben", wie Serienstar Cynthia Nixon nach seinem Ableben twitterte. "Wir alle liebten ihn, und mit ihm zu arbeiten."