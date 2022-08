Sophia Burtscher: "Wenn man in Wien lebt, sieht man, was Theater wirklich ist"

Zwischen all den übergroßen Männer-Egos in der deutschen Netflix-Serie „King of Stonks“ ist Alex Eriksson (gespielt von Sophia Burtscher) eine der wenigen vernünftigen Stimmen. Die rasante Satire auf die Finanzwelt mit Thomas Schubert und Matthias Brandt hat sich vom Wirecard-Skandal inspirieren lassen, lässt die Protagonisten von einem Skandal zur nächsten Party ziehen – nicht so Burtschers Figur, eine Juristin: „Sie ist so eine nüchterne Instanz“, erzählt die 32-Jährige.