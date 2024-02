Bei Mozart-Aufführung an der Scala: Zuschauer von Handy getroffen

Bei der Aufführung von Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" an der Mailänder Scala ist es am Sonntagabend zu einem Zwischenfall gekommen. Während des zweiten Aktes fiel ein Smartphone von einer Loge aus mehreren Metern Höhe auf die erste Reihe. Das Handy traf einen Zuschauer an der Wange, zum Glück ohne gravierende Folgen.