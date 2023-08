Bayreuth: "Ring" war nicht ausverkauft, Schager singt 2024 "Tristan"

In diesem Sommer sorgte es für Aufregung, dass kurz vor den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth noch Tickets zu kaufen waren. Nun hat das Festival einen Tag nach der letzten Aufführung des Jahres eine Bilanz vorgelegt. Demnach lag die Auslastung für den vierteiligen Opern-Zyklus "Der Ring des Nibelungen" bei durchschnittlich 92 Prozent. Alle anderen Inszenierungen, also "Parsifal", "Tristan und Isolde", "Tannhäuser" und "Der fliegende Holländer", seien ausverkauft gewesen.