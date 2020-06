Bartolis Traumstart mit Traumstimmen

Ihr Rezensent kann sich nicht erinnern, dass es so einen Termin in Salzburg schon einmal gegeben hätte. Einzigartig wie Cecilia Bartoli – so gestaltete sich auch dieses Treffen.

Aber der Reihe nach: Vor der Händel-Premiere hatte es viele Interview-Anfragen an die Sängerin gegeben – sie zog sich zur Konzentration lieber zurück. Sie hat ja heuer außer der Oper auch noch zwei Konzerte zu singen. An der Präsentation des Programmes für die Pfingstfestspiele 2013 nahm sie auch nicht teil – verständlich drei Stunden vor Premierenbeginn.

Dafür entschloss sich die Bartoli, nach der Aufführung einige Musikkritiker zu Schinkenfleckerl zu laden – da die Premiere erst nach Mitternacht zu Ende war, tauchte sie um 0.45 Uhr auf. Und blieb eine gute Stunde. Erst danach schaute sie bei der offiziellen Premierenfeier vorbei. Ein Beweis, wie sehr es ihr um die Kunst und nicht um Society-Auftritte geht.

In langen Einzelgesprächen freute sie sich über den persönlichen Erfolg und auch über die humorvolle Regie. Einmal muss sie etwa auf einem Plastikflugzeug sitzend über die Bühne schweben. "Jetzt kann ich nicht mehr sagen, dass ich so große Flugangst habe", lächelte sie.

Warum sie 2013 Bellinis Norma singt, begründete sie gegenüber dem KURIER so: "Das haben früher auch nicht immer nur Sängerinnen mit den größten Stimmen gesungen. Ich will zurück zum Original. Bei der Uraufführung (1831 an der Scala, Anm.) war das Giuditta Pasta. Und Norma hat damals sogar mit der Adalgisa oft die Rolle getauscht."

Warum das wichtig ist? Weil einem Bartoli, eigentlich ein Mezzo, nicht sofort als Norma in den Sinn kommt. Dafür braucht man extreme Höhen, viele sind daran gescheitert. Aber Bartoli lässt sich ja auf kein Fach festlegen.

Einmal hat sie Norma schon gesungen (in Dortmund). Als Abkehr von Barockfestspielen sieht sie diese Wahl nicht: "Es wird weiterhin Barockmusik zu Pfingsten geben. Aber das ist herrlichster Belcanto."