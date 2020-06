"Barbiere di Siviglia": Die dunkle Seite der Komik

Und was liegt Leiser und Caurier, die im Theater an der Wien zuletzt mit Rossinis "Le Comte Ory" für Lachsalven sorgten, näher? Die Komödie oder die Tragödie? Lachend und unisono: "Wir lieben beides, wobei Komik viel schwerer zu inszenieren ist. Bei einem Drama wie etwa Wagners ,Ring‘ passiert eine Bewegung in 20 Minuten. In der komischen Oper passieren 20 Bewegungen in einer Minute. Man hat also die Zeit gegen sich." Leiser: "Ich orientiere mich da gern an Charlie Chaplin. Sein Film ,Der große Diktator‘ ist ein Lehrbeispiel an präziser, perfekter Komik mit tragischem Hintergrund."

Wie aber kann man sich den Arbeitsprozess des Regie-Duos vorstellen? Beide lachen: "Seit mehr als 30 Jahren die selbe Frage. Aber sie ist ja auch berechtigt", so Leiser. "Im Grunde ist das ganz einfach: Zu Beginn hören wir die Musik, lesen das Libretto – beides immer und immer wieder. Dann diskutieren Patrice und ich über das Werk, werfen uns Bälle und Ideen gegenseitig zu. Und wir arbeiten immer mit denselben Leuten, was Bühne, Kostüme und Licht betrifft. Das hilft in optischer Hinsicht sehr. Denn wir denken nie in Bildern, immer nur in Musik."