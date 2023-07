"Barbie" und "Oppenheimer" auch am zweiten Wochenende Kinohits

Das "Barbenheimer"-PhÀnomen - der Zulauf zu zwei sehr unterschiedlichen Kinofilmen, die parallel ins Rennen um die Zuschauergunst geschickt wurden - hÀlt an: Wie das US-Branchenmagazin Variety berichtet, konnte die Filmadaption des "Barbie"-Stoffs am zweiten Wochenende weitere 93 Millionen US-$ an den Kinokassen einspielen.

Damit rangiert der Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen auf Platz sieben in der Hitliste der Einnahmenrekorde am zweiten Wochenende - hinter "Star Wars: The Force Awakens” (149 Millionen US-$), sowie mehreren Produktionen aus dem Marvel Universum, nĂ€mlich "Avengers: Endgame" (147 Millionen US-$) and "Infinity War" (114 Millionen US-$) und "Black Panther” (111 Millionen US-$). Weitere PlĂ€tze im Ranking belegen noch "Jurassic World" (106 Millionen US-$) und "The Avengers" (103 Millionen US-$). Weltweit hĂ€lt "Barbie" bei Einspielergebnissen von 750 Millionen US-$ und ist damit der dritterfolgreichste Film des Jahres, schreibt "Variety".