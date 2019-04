Ballett-Akademie: Direktor Legris fand Unterricht "korrekt"

Ballettdirektor Manuel Legris hat erstmals dezidiert zu den Vorwürfen rund um psychische und physische Übergriffe an der Ballettakademie der Staatsoper Stellung genommen. Er selbst habe bis heute „den Unterricht absolut korrekt, die Lehrerinnen und Lehrer pflichtbewusst und die Erfolgsquote beeindruckend gefunden“, so Legris in der morgen, Freitag, erscheinenden Ausgabe von „News“.