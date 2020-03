Bachmann-Preis: Wrabetz' Ankündigung sorgt für Verwirrung

Offener Brief an Wrabetz: "Notlösung"

Die Jury der Tage der deutschsprachigen Literatur (TddL) hat sich am Dienstag in einem Offenen Brief an ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gewandt. Die Juroren begrüßen darin die Durchführung einer digitalen Variante des Bachmann-Wettbewerbs, aber nur unter der Bedingung, dass es eine TV-Übertragung via 3sat gibt. Zudem dürfe es sich nur um eine einmalige „Notlösung“ handeln.

In dem Brief heißt es wörtlich: „Wir möchten klarstellen, dass die Jury sich nie gegen die Absage der TddL-Publikumsveranstaltung in diesem Jahr ausgesprochen hatte. Die halten wir in der Tat für eine vernünftige, verantwortungsbewusste und notwendige Maßnahme. Was uns wichtig ist, zumal wir von der Entscheidung erst im Nachhinein informiert wurden: perspektivisch anzumahnen, dass gerade in dieser Extremsituation so wichtige Ereignisse wie die TddL eine enorme Bedeutung haben. In Klagenfurt ist dem Landesstudio, der Stadt und den Partnern etwas Besonderes gelungen: Eine Tradition aufrecht zu erhalten, die ohne Verwässerung auf das Literaturpublikum zielt, und außerdem ein Paradebeispiel öffentlicher Meinungsbildung zu etablieren, und zwar im Zusammenspiel der dafür maßgeblichen Instanzen Text, Fach-Jury, Publikum und dem versammelten Kreis weiterer Fachleute. Diese Konstellation macht die Spezifik der TddL aus und sichert den Veranstaltern im gesamten deutschsprachigen Raum größte Anerkennung.“

"Klagenfurt-Gefühl" sei nicht ersetzbar

Dies sei einzigartig in der Welt, hierin pflichte man der Landesdirektorin des ORF-Kärnten Karin Bernhard bei. Das „Klagenfurt-Gefühl“ sei nicht ersetzbar. „Insofern kann es sich 2020 nur um eine Notlösung handeln. Wir sind sehr froh, dass Sie sich um eine solche bemühen wollen und dass dem Landesstudio dafür infrastrukturelle Hilfe zugesagt wurde.“

Man wolle Karin Bernhard in folgenden Punkten unterstützen: Der Wettbewerb müsse 2021 und für die Zukunft in der klassischen Form garantiert werden. Eine rein digitale Lösung reiche für 2020 nicht aus. Es muss eine Übertragung im Fernsehen gewährleistet sein und es müssen damit die dafür vorgesehenen Fernsehslots auf 3sat bespielt werden. Dies auch als Zeichen der Wertschätzung und gesellschaftlichen Bedeutung von Kultur und Literatur. Dazu fordern die Juroren, dass die Struktur und Akteure sowie die Ernsthaftigkeit des Bewerbs gewahrt bleiben müssten.

Und weiter: „Die Stadt Klagenfurt sowie die langjährigen Partnerinstitutionen und Preisstifter müssen einbezogen werden und das Landesstudio mit seiner langjährigen Erfahrung muss die Oberhoheit über den Bewerb behalten. Die Kooperationspartner und die Zentrale sollen in diesem Jahr das Landesstudio infrastrukturell unterstützen, aber die programmatische Kompetenz respektieren. Als Jury wünschen wir uns, in die weiteren Prozesse rechtzeitig einbezogen zu werden, und stellen unsere Kompetenzen gern zur Verfügung, um rasch ein Konzept zu entwickeln, dass das Landesstudio dann auf seine Umsetzbarkeit prüfen kann.“

Unterzeichnet ist der Brief von der gesamten Jury, also Nora Gomringer, Klaus Kastberger, Brigitte Schwens-Harrant, Philipp Tingler, Michael Wiederstein, Insa Wilke und Hubert Winkels.