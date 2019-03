B-Boy Junior kommt nach Wien: Tanzen als Therapie

Mitte der Nullerjahre wurde Junior in Paris Teil der Breakdance-Crew „Wanted“ und erkannte dabei schnell, dass das Tanzen nicht nur ein Ausweg aus seiner Zwangslage ist, sondern sich damit auch Geld verdienen lässt. „Ich habe Freunde, die bereits für Madonna getanzt haben. Auch ich bin immer wieder für Popstars im Einsatz“, so Junior.

Vor ein paar Jahren wäre das nicht möglich gewesen, aber mittlerweile können die besten Breakdancer der Welt von ihrem „Hobby“ ganz gut leben. Red Bull ist zugleich Arbeitgeber und Förderer der globalen Breaking-Szene. Auch Junior ist Mitglied der vom österreichischen Energydrink-Konzern gegründeten BC One-Plattform, die weltweit und sehr erfolgreich betrieben wird. „Teil dieser Familie zu sein, war und ist für mich und meinen Lebensumstand wichtig“, erklärt Junior. Neben Projekten und Shows wie „Flying Bach“ werden zahlreiche Wettbewerbe, sogenannte Battles, und seit 2004 auch Weltmeisterschaften ausgetragen.

Im Vorjahr war Junior Teil des fünfköpfigen Juroren-Teams, das beim BC One Weltfinale in Zürich den für Österreich startenden Lil Zoo zum Weltmeister kürte. „Bei diesem Event als Juror dabei zu sein, war eine große Ehre für mich. Einerseits. Andererseits ist mit so einer Aufgabe auch sehr viel Verantwortung verbunden. Denn man entscheidet, wer weiterkommt, wer nicht und wer schlussendlich gewinnt.“

Am 13. April wird Junior dann auch beim Red Bull BC One Cypher Austria im Wiener Volkstheater über Sieg oder Niederlage entscheiden. „Es freut mich sehr, dass meine Meinung wieder gefragt ist.“

KURIER: Auf was achten Sie als Juror besonders?

Junior: Da es auf diesem Level keine schlechten Breakdancer mehr gibt, machen oft Feinheiten den Unterschied. Ich persönlich sehe mir die Ausführung der Moves an. Sind sie vom Anfang bis zum Schluss ordentlich? Sind die unterschiedlichen Tanzelemente stimmig? Welche Ausstrahlung, Wirkung hat der Tänzer auf das Publikum? Die Balance zwischen kunstvollen Tanzschritten und akrobatischen Figuren muss gegeben sein. Und ganz entscheidend: Wer nicht mit der Musik mitgeht, sondern gegen sie tanzt, hat bei mir schon verloren.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Breakdance-Szene?

In den letzten Jahren hat sich einiges verändert. Die ganze Szene ist professioneller geworden. Die Tänzer haben sich unglaublich entwickelt – körperlich und technisch. Sie haben nun viele Möglichkeiten und ein größeres Repertoire, das sie auf die Bühne bringen können. Das Drumherum, die Shows, das Spektakel und Interesse wird auch immer größer. Dabei gilt es, den Ursprung und den Spirit von Breakdance nicht zu vergessen.

Was meinen Sie mit Spirit?

Es geht um die Ursprünge, die aus dem Hip-Hop kommen. Die Breakdance-Kultur begreift sich als frei von Grenzen der Herkunft, des Geschlechts oder des Alters. Egal, wo auf der Welt ich auch hinkomme, die Breakdance-Community steht für Toleranz und Offenheit. Daher gilt: Was ich als Juror in einem Wettbewerb auf keinem Fall sehen möchte, sind arrogantes Verhalten, Gehässigkeiten, Drohungen und körperliche Übergriffe.