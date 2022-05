Avec: „Wir sollten aufwachen und sehen, dass es anders geht“

Einen ersten Einblick in diese Weiterentwicklung gibt der Song „Nothing To Me“, eine wütende Absage an eine Person, die Avecs Vertrauen missbraucht hat.

„Ich bin ein geduldiger Mensch, der nicht schnell auszuckt“, sagt sie. „Aber ich habe mit der Person viele Jahre verbracht und sie dabei immer wie verzerrt gesehen. Ich hatte ein Bild von ihr, das nicht der Realität entsprach. Das hat in dem Fall nichts mit Verliebtheit zu tun. Es geht um jemanden, der wie Familie für mich war. Ich glaube, durch die Pandemie, wo man verstärkt über Sachen nachgedacht hat, für die vorher nicht die Zeit oder auch nicht die Lust da war, konnte ich auf einmal die Realität sehen. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber nach einer Phase der Trauer kam die Wut. Und die hat sich in ‚Nothing To Me‘ mit Vollgas entladen.“