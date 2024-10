„Ins Dunkle schwimmen“: Angewandte zeigt Fluchtwege aus dem Kreativitätszwang

„Kreativität ist zur gesamtgesellschaftlichen Norm geworden“, sagt Cosima Rainer. Die Leiterin der Abteilung „Kunstsammlung und Archiv“ an der Wiener Universität für Angewandte Kunst verweist darauf, dass kaum ein Bewerbungsgespräch, kaum eine Selbstinszenierung in sozialen Medien, kaum eine Imagekampagne ohne den Verweis auf innovatives, unkonventionelles Denken und permanente Neuerfindung auskommt – Eigenschaften, die irgendwann das ureigene Metier von Künstlern und Künstlerinnen zu sein schienen.

Nicht nur Studierende an Kunstunis erhalten in der Schau „Ins Dunkle schwimmen. Abgründe des kreativen Imperativs“, die bis 1. Februar in den Schauräumen der Angewandten im Wiener Heiligenkreuzerhof zu sehen ist, viel Denkstoff zu diesen Fragen. Versammelte Rainer mit ihrem Co-Kurator Robert Müller doch Exponate, die oft Grenzbereiche dessen ausloten, was als „kreativ“ gilt.