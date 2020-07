Ausstellung "Kiss" in Wien: Wenn’s Busserl Pause hat

In der Filmkomödie „Wer zuletzt küsst ...“ (1935) mit Hans Moser und Heinz Rühmann wird von Liane Haid ein Kuss versteigert. Ein absolutes No-Go heutzutage.

Die Vernunft sagt uns, was auch behördlich angeordnet ist: Abstand halten. Zum Schutz unserer Gesundheit. Zwischenmenschliches muss warten auf bessere Post-Corona- Zeiten. ’s Busserl hat Pause.

So lassen sich auf das wechselseitige Lippenspiel in der Gegenwart der sozialen Distanzierung nur wenige ein. Auch wenn der Künstler Thomas Geiger in einer Performance Passanten mit viel Charme dazu einlädt, ihn durch eine Glasscheibe zu küssen.