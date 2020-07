Die Untoten kehren dank Corona zurück - auch in der Kunst

Dass ein Vampir der Erzählung nach kein Spiegelbild hat, ist da nur folgerichtig: Vielmehr ist er dankbares Spiegelbild der Ängste, Befürchtungen und Begehrlichkeiten, die eine Gesellschaft auf ihn projiziert.

Diese verändern sich: So konstatierte die Autorin Lorna Piatti-Farnell in ihrem Werk „The Vampire in Contemporary Popular Literature“, dass sich die Vampir-Metaphorik Anfang des 21. Jahrhunderts mehr auf die Gentechnologie verlagert habe. Weil ein Virus seine genetische Information in eine gesunde Zelle injiziert, führt er gewissermaßen eine „Genmutation“ durch – auf vergleichbare Weise verwandeln auch Vampire (in Serien wie „Buffy – im Bann der Dämonen“) Opfer in blutdürstige Wiedergänger ihrer selbst.

Analog zur Tatsache, dass elaborierte Gen-Therapien heute Viren als Träger nutzen, um Erbinformation in Zellen einzufügen, ist auch die Grenze zwischen guten und bösen Vampiren in der Populärkultur längst nicht mehr so klar gezeichnet: In der „Twilight“-Saga oder der Serie „True Blood“ tauchen die Blutsauger durchaus auch als Sympathieträger oder gar Heilsbringer auf.

Der Resonanzraum des Vampirmythos reicht aber noch weiter. In der (noch vor der Corona-Krise konzipierten) Ausstellung „Durst“, die bis 14. 8. im Kunstraum Niederösterreich in der Wiener Herrengasse zu sehen ist, zieht etwa die Künstlerin Katharina Swoboda eine Verbindungslinie zwischen der als gefährlich gebrandmarkten, weil selbstbestimmten Frauenfigur des „Vamp“ und der abergläubischen Praxis: In Bulgarien wurden vermeintliche Vampire nämlich buchstäblich mundtot gemacht, indem man den Leichnamen einen Ziegelstein in den Mund legte.

Die Angst vor der Wiederkehr der untoten Gefahr, die uns auch heute begleitet (Stichwort: „Zweite Welle“) wird in der Ausstellung außerdem noch im Meer verortet: „Vampyrotheutis infernalis“ ist nämlich auch der Name eines 1897 entdeckten Tiefsee-Tintenfischs, auf den die Forscher jener Zeit allerhand projizierten, was eher der populären Vampir-Imagination als gesichertem Wissen entsprang, wie die Autorin Maren Mayer-Schwieger in einer Begleitpublikation ausführt.

Wer möchte, kann auch hier Parallelen zum Balanceakt zwischen Imagination und Forschung ziehen, der unseren Umgang mit dem Coronavirus heute begleitet. Es ist am Rande nicht uninteressant zu wissen, dass David J. Skal – Verfasser einer Vampir-Anthologie und einer Kulturgeschichte des Horror-Genres – bereits 1987 einen Sci-Fi-Roman mit dem Titel „Antikörper“ verfasste. Es geht darin um Menschen, deren Ziel es ist, sich nach und nach ihres menschlichen Körpers zu entledigen und zur Maschine zu werden. Heute heißt diese Idee „Transhumanismus“ und hat zahlreiche Anhänger, u.a. im Silicon Valley. Vielleicht ist die Flucht aus dem Körper in die digitale Wolke ja tatsächlich der letzte Weg aus der viralen Misere.